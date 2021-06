Un home es va accidentar ahir a la tarda amb un patinet elèctric en xocar contra un cotxe a l’Avinguda Salvador Dalí a l'altura de l'encreuament amb el carrer Col·legi de Figueres.

Va resultar ferit de poca consideració i el SEM el va evacuar a l'hospital de Figueres.

La Guàrdia Urbana que realitza l'atestat de l'accident apunta que el sinistre s'hauria produït arran d'una maniobra no reglamentària per part del conductor del patinet elèctric. Un aparell que a més té una potència que requereix permís de circulació i de carnet de conduir.

Segons la policia, el conductor no tenia permís de circulació per l'aparell ni tampoc carnet. Per aquest motiu amb independència de les denúncies per infraccions administratives, la Guàrdia Urbana investiga el conductor i va obrir diligències per un suposat delicte contra la seguretat viària.