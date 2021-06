Un crim «vergonyós, covard i traïdor». Així va definir el lletrat de l’acusació particular Toni Quera els fets que van tenir lloc el 29 d’abril de 2019 a la rambla de Figueres, quan l’acusat va tallar el coll d’una víctima «a l’atzar» per «desig de venjança». Així ho va referir el mateix acusat en seu policial i judicial, expressant que s’havia sentit «molt maltractat» per les institucions i que per això havia decidit matar un «ciutadà català».

El judici que haurà d’esbrinar si el processat va matar la víctima amb les seves capacitats alterades o no, va iniciar ahir la seva primera sessió, amb la selecció dels membres del jurat popular que emetran el veredicte. Fins i tot la defensa conclou que l’autor del crim és l’acusat, però és que si el jurat considera, un cop s’enllesteixi la prova, que aquest tenia les capacitats volitives alterades, podrien aplicar-li un eximent complet d’alteració mental que el deslliuraria de qualsevol responsabilitat criminal. Això és el que va succeir el 2006 quan va matar la propietària del pis on vivia. Al judici, celebrat el 2008, el jurat popular va decidir que tenia les capacitats alterades, i se li va aplicar una mesura d’internament psiquiàtric de màxim 14 anys.

Ara, les acusacions insisteixen que hi ha «múltiples» informes psiquiàtrics i mèdico-forenses que «acrediten» que l’acusat «no patia cap trastorn quan va perpetrar el crim. Segons el fiscal del cas, Enrique Barata, «l’acusat no té tolerància a la frustració, impera la seva llei», i va subratllar que «la víctima va ser aquell senyor assegut en un banc de la Rambla, però podríem haver sigut qualsevol de nosaltres». Per això va demanar al tribunal que es faci «justícia amb la víctima».

Segons les acusacions, el processat va comprar un ganivet de grans dimensions en un basar com a pas previ al pla concebut per matar un ciutadà català. Un cop a la Rambla, va «seleccionar» la víctima, un home de 63 anys, que estava assegut amb dos persones més.

«Va matar-lo brutalment amb una ganivetada al coll aprofitant-se del seu estat de relaxament», va explicar el fiscal. La víctima va morir a l’acte.

Les acusacions li demanen fins a 25 anys de presó per un delicte d’assassinat amb traïdoria, i li apliquen una agreujant de reincidència. La defensa, en canvi, va subratllar que l’acusat no és reincident perquè en l’anterior judici se’l va absoldre. Demana que se l’absolgui amb l’aplicació d’una eximent completa perquè assegura que se li ha diagnosticat un trastorn que li limita completament les capacitats mentals i que no té cura. Dilluns tindrà lloc la declaració de l’acusat.