La Policia Local de la Jonquera ha denunciat aquesta tarda una veïna de la població per presumptament provocar un incendi a tocar de l'avinguda Onze de Setembre. El foc ha afectat 20 m2 de vegetació i sortosament no ha afectat més superfície perquè hi havia una franja de seguretat i gràcies a la ràpida actuació de la Policia Local i els Bombers. Que ha sufocat ràpidament el foc.

Els agents locals després de prendre declaració a testimonis ha pogut identificar i denunciar judicialment a la presumpta autora. Es tracta d'una dona de 30 anys de la població, amb antecedents policials i se l'acusa presumptament d'un delicte d'incendi. La Policia Local ha obert diligències pels fets.