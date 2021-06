Els usuaris que han volgut passar aquest cap de setmana al Parc Natural del Cap de Creus veuen "molt bé" les restriccions de vehicles que s'han imposat per part de l'Ajuntament de Cadaqués, conjuntament amb el Govern. La gran majoria coincideixen en qualificar de "necessari" limitar el trànsit de vehicles des de l'aparcament del Morell fins a dalt del far, on acaba la carretera. "Ho trobo molt bé perquè és insostenible que acabin arribant tants cotxes allà mateix i crec que amb la mesura es conserva el parc que és el més important", explica la Concha Romero. Des de l'Ajuntament reconeixen que "alguns errors" com en la senyalització però valoren de manera "molt positiva" el primer cap de setmana de restriccions.

"Fins al Cap de Creus no es pot circular, ha de deixar el cotxe aquí i pujar a peu o amb el bus". Aquesta és la frase que en Josep -conegut com en Melendi- no ha parat de repetir aquest diumenge als qui pretenien anar am el seu vehicle particular al parc natural. En Melendi només deixava passar els qui tenien reserva en algun dels dos restaurants. I és que aquest cap de setmana s'ha estrenat la nova restricció per a cotxes, motos i autocaravanes per evitar imatges com les de l'estiu passat o la Setmana Santa amb centenars de vehicles aparcats a la carretera.

Malgrat que molts no estaven al cas de la nova normativa, tots la veuen bé i consideren que "és necessària". "Cal cuidar l'entorn perquè sinó al final és pitjor pe a tots", explica en David Sancho. Ell és de la Garrotxa on també s'han aplicat restriccions en el nombre de vehicles que poden estacionar en aparcaments propers a la Fageda d'en Jordà.

En David i la seva companya han pogut passar el cap de setmana amb la furgoneta a tocar del far perquè havien reservat una habitació a l'hotel restaurant que hi ha a dalt del cap de Creus. Els han agafat la matrícula per autoritzar-los i evitar que la policia els multés.

Malgrat que les restriccions s'han rebut amb bons ulls per part dels usuaris, alguns critiquen que s'ha generat "certa confusió". "Al ser el primer cap de setmana no teníem massa notícies i ha estat una mica confós tot plegat", explica la Concha Romero.

L'Anna Salleras i l'Isi González han vingut de Girona i també estan a favor de reduir el nombre de vehicles. Elles han pujat amb el bus llançadora, però lamenten que el primer sigui a dos quarts de deu del matí. "És una llàstima, perquè amb aquesta calor nosaltres preferim venir més aviat", explica l'Anna.

Millorar de cara a Sant Joan

Des de l'Ajuntament es mostren satisfets de com ha funcionat aquest primer cap de setmana, tot i que reconeixen que s'han de millorar alguns aspectes, com la senyalització i la informació als ciutadans. Especialment preocupa de cara a Sant Joan, on s'espera una arribada molt massiva d'usuaris al parc natural.

En canvi, l'alcaldessa de Cadaqués, Pia Serinyana, ha destacat que els busos llançadora han funcionat "molt bé" i això ha permès que "molta gent pogués gaudir millor del parc". "En aquest sentit ho valorem de forma positiva", explica Serinyana.