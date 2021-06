Un dispositiu de la Guàrdia Urbana de Figueres que va comptar amb gossos va acabar amb vuit persones denunciades perpossessió de drogues. Els controls es van fer divendres a la tarda a la Marca de l’Ham, als jardins Enric Morera, a la plaça Abdó Terrades i als jardins Puig Pujades. Mentre realitzaven aquest dispositiu, els agents que anaven amb guies canins i gossos detectors de drogues van enxampar vuit persones que duien droga. Per aquest motiu, els agents van aixecar acta i van tramitar vuit denúncies per possessió d’estupefaents. Als jardins de Puig Pujades s’hi van aixecar la meitat d’actes, quatre. La Guàrdia Urbana fa setmanes que realitza aquests dispositius per frenar el consum i possessió de drogues.