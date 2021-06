El mercat municipal de Roses va registrar ahir llargues cues amb desenes de persones. Unes cues que no eren, però, per comprar fruita, verdura, carn o altres aliments, sinó que esperaven per poder-se vacunar contra la Covid-19. Tots els que s’hi van acostar són veïns d’entre 45 i 59 anys -tot i que també es permet fins als 40- de l’Àrea Bàsica de Salut de Roses, que, a més d’aquesta localitat, inclou els municipis de Cadaqués, Palau Savardera, Pau i Castelló d’Empúries. Entre els que hi van anar hi havia ciutadans que no tenien cita prèvia i d’altres que sí. Tot plegat va fer superar les expectatives per la gran quantitat de persones que des de primera hora s’esperaven a l’entrada.

Alguns d’ells, com en Wilfredo, va explicar que va arribar ben aviat perquè després havia de treballar. Ell i el company de feina amb qui hi va anar es dediquen al món de l’hostaleria. «Per a nosaltres és molt important, perquè estem davant del públic. Quan vam saber que podíem venir, no vam dubtar», van explicar.

El director de l’ÀBS, Ricard Bonet, va reconèixer que els havia «sorprès» la quantitat de gent que s’havia acostat al mercat i es va mostrar satisfet per la resposta. «Vam proposar-ho per millorar l’estat vacunal de la nostra àrea bàsica perquè estem per sota de la mitjana. Venir sense tenir cita prèvia ens permet millorar», va explicar Bonet.

Molts dels veïns reconeixien que els va impactar veure «tanta gent» per anar-se a vacunar a primera hora, però se’n felicitaven. «M’he espantat i tot quan he vist la cua, però la veritat és que me n’alegro, perquè si no ens vacunem tots no ens en sortirem», va explicar Mari Carmen Tejada. En total, es van injectar 792 dosis.

Iniciativa «molt important»

Des de l’Ajuntament de Roses van reconèixer que els han superat les expectatives en veure la quantitat de gent que es va acostar a primera hora del matí. El regidor de Salut, Marc Danés, va destacar que la iniciativa és «molt important» per a ells ja que en pocs dies comença de ple la temporada turística. «Necessitem que el màxim de gent estigui immunitzada per afrontar-la amb totes les garanties», va assenyalar. L’experiència de Roses ja s’ha fet a l’Escala i es repetirà a cinc localitats gironines més: la Bisbal d’Empordà, Palafrugell, Torroella de Montgrí i Lloret de Mar i Tossa de Mar.

D’altra banda, a Cassà de la Selva es farà una jornada intensiva de vacunació massiva demà. En aquest cas s’administraran unes 270 dosis de Janssen, però els que hi vagin han d’haver demanat hora prèviament, a diferència de Roses.