Un conductor molt begut va envestir ahir el migdia la terrassa d'un restaurant de Roses.

Una dona de 72 anys va resultar ferida i el SEM la va atendre in situ després que li caigués un element de la terrassa pel cim.

La Policia Local de Roses ha denunciat el conductor del vehicle -un Mercedes- per un delicte contra la seguretat del trànsit per alcoholèmia positiva amb resultat d'accident. I és que l'home va donar positiu al test d'alcoholèmia, una taxa penal que gairebé triplica (0,72 mg/l) la màxima permesa, que està en 0,25 mg/l. .L'acusat és un home de 30 anys de nacionalitat espanyola i veí d'Empuriabrava.

El succés es va produir al carrer de Marià Benlliure, el conductor circulava per la zona de forma temerària i va estimbar-se contra dos arbres i posteriorment, va envestir part del mobiliari del restaurant Ca la Valeria, on aquell moment hi havia gent a la terrassa. Sortosament, però no es van produir ferits greus, només una dona 72 anys que va ser atesa però sense cap lesió de consideració.

El succés també va obligar a desplaçar fins al lloc els Bombers de Roses, que van retirar els arbres trencats.