Els usuaris que han volgut passar aquest cap de setmana al Parc Natural del Cap de Creus han vist «molt bé» les restriccions de vehicles que s'han imposat per part de l'Ajuntament de Cadaqués i del Govern. La gran majoria van qualificar de «necessari» limitar el trànsit de vehicles des de l'aparcament del Morell fins a dalt del far, on acaba la carretera. «Ho trobo molt bé, perquè és insostenible que acabin arribant tants cotxes allà mateix i crec que amb la mesura es conserva el parc, que és el més important», va explicar Concha Romero. Des de l'Ajuntament van reconèixer «alguns errors», com la senyalització i la informació als ciutadans, ja que alguns es van mostrar «confusos», però van valorar de forma «molt positiva» el primer cap de setmana de restriccions.

«Fins al cap de Creus no s’hi pot circular, ha de deixar el cotxe aquí i pujar a peu o amb el bus». Aquesta és la frase que en Josep no va parar de repetir ahir als qui pretenien accedir amb el vehicle particular al parc natural. Només deixava passar els que tenien reserva en algun dels dos restaurants. Aquesta és la nova restricció per a cotxes, motos i autocaravanes per evitar imatges com les de l'estiu passat o la Setmana Santa, amb centenars de vehicles aparcats a la carretera.

Malgrat que molts no estaven al cas de la nova normativa, tots la van veure «necessària». «Cal cuidar l'entorn perquè, si no, al final és pitjor per a tots», va explicar David Sancho. Ell és de la Garrotxa, on també s'han aplicat restriccions en el nombre de vehicles que poden estacionar en aparcaments propers a la Fageda d'en Jordà. En David i la seva companya van poder passar el cap de setmana amb la furgoneta a tocar del far perquè havien reservat una habitació a l'hotel-restaurant que hi ha a dalt del cap de Creus. Prèviament, els van agafar la matrícula per autoritzar-los i evitar que la policia els multés.

El Bassegoda allarga la mesura

En el mateix sentit, Albanyà ha allargat la restricció d’accés de vehicles a la carretera del Bassegoda tres mesos més, fins al 15 de setembre, per la «bona acollida». De nou del matí a set de la tarda no es podrà circular i s’haurà de deixar el cotxe a l’aparcament habilitat al Pla dels Sastres.