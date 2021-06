Deu lladres reincidents s’han convertit en un problema de seguretat a Figueres pels constants furts a comerços. Per això, en les recents actuacions per acabar amb els reincidents i els cultius de marihuana, el govern local ha demanat als òrgans judicials la possibilitat de prendre mesures cautelars d’allunyament d’aquestes persones dels establiments. O això, o bé que s’agilitzi la seva entrada a presó. Per la seva banda, la Guàrdia Urbana tramitarà els casos perquè puguin anar a judici ràpid.

Figueres ha engegat recentment noves mesures de pressió amb l’objectiu de resoldre problemàtiques enquistades. D’una banda, hi ha els reincidents i, de l’altra, el frau elèctric relacionat amb els cultius de marihuana. La primera mesura ha estat intensificar la pressió policial, sobretot a dos punts de la ciutat: el sector oest i la Marca de l’Ham.

Però també hi ha un altre front, que s’adreça als òrgans judicials per tal de buscar altres mesures. Per això, el govern i Mossos d’Esquadra es van reunir amb la jutge degana i la fiscal en cap del Jutjat de Figueres, i s’esperen altres contactes judicials.

Segons va informar en el darrer ple el regidor de Seguretat, Pere Casellas, en aquests moments «hi ha deu persones que ens estan causant problemes». Casellas va explicar que des de l’Ajuntament i des de les forces de seguretat, inclosos els Mossos d’Esquadra, entenen «que s’haurien d’adoptar mesures cautelars més contundents, sigui ordre d’allunyament a comerços que han patit furts, sigui ingrés a presó».

Segons va indicar Casellas, els responsables judicials es van mostrar receptius. Des de la fiscalia «es mirarà les compareixences a presó o mesures cautelars», va explicar. L’entrada a presó només es pot dictar si és una pena en abstracte de més de dos anys i va acompanyada d’un risc de reiteració delictiva, de destrucció de proves o risc de fuga, va assenyalar. «La primera és imprescindible, les altres han d’acompanyar aquesta primera», va afegir. A més, «se’ns va demanar i ho farà Guàrdia Urbana, que no ho feia fins ara, que estimin aquest tipus de procediment per a judici ràpid». Això obligarà a ser especialment curosos en la instrucció, perquè amb aquest tipus de procediment és fàcil que es doni un error processal que permeti als lletrats aconseguir una absolució per qualsevol defecte. «Si es fan seguits, a la primera o la segona, acabaran entrant a presó», va dir Casellas.

El segon front està centrat en els cultius de marihuana. Com van explicar, intentaran agilitzar les entrades i s’esperen noves reunions per abordar la problemàtica del frau elèctric.