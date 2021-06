L'assassí confés que va matar un home a la rambla de Figueres l'abril de 2019 ha assegurat durant el judici que va perpetrar el crim en un estat de "paranoia" i que "sentia veus". Un jurat popular haurà de decidir si l'acusat és culpable -un fet que cap de les parts discuteix-, i en cas positiu, haurà d'argumentar si quan va perpetrar el crim tenia les seves capacitats mentals i volitives alterades.

El processat s'enfronta fins a 25 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria. Els fets van tenir lloc el 29 d'abril de 2019 a la rambla de Figueres. Segons apunten les acusacions, l'acusat va anar a comprar un ganivet de grans dimensions a un basar el dia abans, i va escollir una víctima que fos catalana. L'home havia demanat un pis de protecció oficial a l'administració, i davant la negativa de donar-li'n, va maquinar el crim per "desig de venjança". La seva defensa demana que se l'absolgui al·legant en el moment dels fets l'acusat tenia les seves facultats mentals alterades.

La secció tercera de l'Audiència de Girona s'ha fet càrrec d'aquesta causa que s'allargarà durant tota la setmana. La primera declaració ha sigut la de l'acusat, que primer ha dit que no recordava res perquè havia consumit "tota classe" de drogues. Després d'una petita pausa sol·licitada per la defensa per parlar amb el seu representat, el processat ha canviat de versió i ha dit que no havia consumit res. També ha explicat amb detalls com va perpetrar el crim, i que feia una setmana que ho havia planejat.

"Quan em medico són una persona normal: soc sociable, tinc amics i no sento veus", ha assegurat el processat. De fet, ha argumentat que l'assassinat va tenir lloc després d'haver-se quedat cinc dies al carrer sense poder medicar-se. A més, també ha dit que n'està "molt penedit" i ha volgut disculpar-se amb la família de la víctima. "Ara no seria capaç de fer una cosa així", ha argumentat.

L'acusat ja va perpetrar un assassinat el 2006, quan va matar la propietària del pis on vivia. L'Audiència de Girona va absoldre'l el 2008 gràcies a una eximent completa d'alteració mental que li va reconèixer el jurat popular del cas. Amb tot, se li va imposar una mesura d'internament psiquiàtric de com a màxim 14 anys. Segons ha explicat el fiscal durant la vista, el 2004 va ser condemnat a lesions després que se l'acusés d'un delicte de temptativa d'assassinat.