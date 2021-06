El festival vitivinícola Arrels de Vil torna el mes vinent, el 10 i 11 de juliol, a Sant Martí d'Empúries, amb la presència de 26 cellers de la DO Empordà i més de 100 referències de vins.

La fira se celebrarà a l'aire lliure, amb totes les mesures de seguretat i aforament limitat, però mantindrà la seva essència.

En la XIII edició es podrà participar de tast obert en copa Riedel de més de cent referències de vins de la DO Empordà de gamma alta i conèixer als propietaris i enòlegs dels millors cellers empordanesos.

També es podran adquirir els vins, a preu de celler, amb 5 euros de descompte en la compra de la primera ampolla.

Dues sessions

La fira s'ha dividit en dues sessions independents amb aforament limitat per complir amb la normativa vigent.

Els dos dies s'obrirà la fira a dos quarts de dotze del matí fins a dos quarts de quatre de la tarda. Després d'una pausa d'una hora tornarà a obrir-se fins a dos quarts de deu del vespre.

La fira ha celebrat prèviament, ahir el tast a cegues per escollir els vins guanyadors del Premis Arrels de Vi 2021, el millor vi blanc, negre, rosat i dolç.

Premis Arrels de Vi

El tast es va celebrar al Uain Bar & Store, del sommelier Rafel Sabadí, director del tast, i hi han participat Anna Vicens, Presidenta de l’Associació Catalana de Sommeliers i sommelier a Wine Palace; Cristina Torrent del Restaurant Bo.TiC de Corçà amb dues estrelles Michelin; Gerard Geli del Restaurant Vicus de Pals; Laura Masramon, Empordà Personal Sommelier, i el mateix Rafel Sabadí, director del tast. Segons Sabadí, “Després d’un any 2020 complicat en quan a les vendes de vi a causa de la pandèmia, els Premis Arrels del Vi suposen una oportunitat excel·lent de promoció per als cellers participants. Com sempre, el nivell de tastadors i el rigor en les seves puntuacions són una garantia d’èxit en les futures vendes dels vins guanyadors".

La fira està organtizada per Dominic Abernethy, Tess Oriol i Carlos Krauel. S'ha consolidat com l’única fira professional de vins de la DO Empordà oberta al públic general amb dotze edicions a Sant Martí d’Empúries i quatre a Barcelona i serà la primera fira de la DO Empordà que obrirà aquest 2021 en el seu format tradicional.

Segons Dominic Abernethy: “Enguany Arrels del Vi ha estat possible gràcies a la confiança dels grans cellers de la DO Empordà, que tot i les dificultats, han confiat un cop més en nosaltres, confirmant 26 cellers la seva participació".