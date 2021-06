Un conductor molt begut va envestir ahir al migdia la terrassa d’un restaurant de Roses.

Una dona de 72 anys va resultar ferida i el SEM la va atendre in situ després que li caigués un element de la terrassa pel cim.

La Policia Local de Roses ha denunciat el conductor del vehicle −un Mercedes− per un delicte contra la seguretat del trànsit per alcoholèmia positiva amb resultat d’accident.

I és que l’home va donar positiu al test d’alcoholèmia amb una taxa penal que gairebé triplica (0,72 mg/l) la màxima permesa, que està en 0,25 mg per litre d’aire expirat. L’acusat és un home de 30 anys de nacionalitat espanyola i veí d’Empuriabrava.

El succés es va produir al carrer de Marià Benlliure cap a la una del migdia. En aquell moment el conductor circulava amb el Mercedes per aquesta àrea de Roses i de forma temerària. Va perdre el control del vehicle, va estimbar-se contra dos arbres i, posteriorment, va envestir part del mobiliari del restaurant Ca la Valeria, on en aquell moment hi havia gent a la terrassa.

Sortosament, però, no es van produir ferits greus, només una dona 72 anys va resultar ferida, ja que li va caure un element del mobiliari a sobre. La dona va ser atesa pels efectius del SEM però sense cap lesió de consideració.

L’accident de trànsit urbà també va obligar a desplaçar fins al lloc els Bombers del parc de Roses, que van haver de retirar els arbres trencats que es va emportar per davant el conductor ebri.

El sinistre viari va causar molta expectació a la zona ja que va tenir lloc a l’hora de dinar. Sortosament, la resta de comensals que estaven a la terrassa no van resultar ferits.