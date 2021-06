L’assassí confés que va matar un home de 63 anys a la Rambla de Figueres el 2019 va perpetrar el crim i es va asseure en un banc. Els policies que van personar-se al lloc dels fets alertats per un ciutadà van trobar-se’l amb les mans als genolls i controlant en tot moment la posició del cos de la víctima, que havia mort segons després de rebre una punyalada mortal al coll.

En aquella hora, cap a dos quarts de nou del vespre, la rambla de Figueres estava plena de gent. «No vam arribar a treure l’arma reglamentària, no ens va caldre perquè la situació era molt tranquil·la; l’acusat estava molt tranquil», va explicar un dels policies que va detenir-lo. Un cop els agents van dirigir-se cap a ell, el processat va dir-los «he sigut jo» i va aixecar les mans per demostrar que no duia res a sobre.

«Jo vaig veure fredor», va contestar l’agent a la pregunta del fiscal sobre quina havia sigut l’actitud de l’acusat durant la seva detenció. Tots els agents que van tenir-hi contacte van destacar la seva actitud «coherent i col·laboradora».

Hores abans, agents de la Guàrdia Urbana havien acudit prop del col·legi Cor de Maria alertats per una dona que assegurava que hi havia un home amenaçant a vianants amb un ganivet. Aquest home era el processat, que va amagar l’arma blanca abans que arribés la policia per evitar que li requisessin. I la va amagar bé, perquè tot i la cerca efectuada pels voltants per part d’agents municipals i dels Mossos, no van trobar-la.

Un dels agents que va participar en l’escorcoll de l’acusat en aquest incident previ al crim va declarar que «em va semblar que no estava equilibrat perquè deia que era una persona important i que al poble tothom el coneixia». També ho va referir als investigadors, on va indicar que ja havia matat una persona el 2006. De fet, ja tenia una condemna prèvia per lesions per apunyalar un home a la sortida d’un bar.

Els agents van declarar que no van consultar si l’acusat tenia antecedents. En tot cas, ningú va notar que ni abans ni després del crim el processat anés begut o sota l’efecte d’alguna altra droga.

Una investigació «senzilla»

La investigació que van dur a terme els Mossos va ser «senzilla»: hi ha diversos testimonis que van veure l’agressió, i es va trobar sang de la víctima a la roba de l’acusat.

De fet, l’autoria del crim no s’ha posat en dubte per cap de les parts, i la seva defensa vol que se l’absolgui perquè considera que té les seves capacitats mentals alterades. En canvi, les dues acusacions li demanen fins a 25 anys de presó -23 en el cas de la fiscalia- per un delicte d’assassinat amb traïdoria.

Un dels agents va assegurar que no havia vist «mai» un assassinat com aquell, amb una víctima triada a l’atzar en ple carrer. El fet que uns dies abans hi hagués hagut un atac terrorista a França perpetrat per un sol individu va posar en alerta els investigadors. Amb tot, van acabar descartant la hipòtesi. El mateix acusat va explicar que va actuar mogut per venjança cap a l’administració.