L’assassí confés de Figueres no té cap trastorn mental i va ser erròniament diagnosticat amb un trastorn d’esquizofrènia paranoide. L’última sessió del judici contra l’acusat de matar un home a la Rambla de Figueres el 2019 va comptar amb les declaracions de fins a set perits que van descartar que el processat pateixi cap trastorn mental que li impedís saber el que es feia durant el crim.

Aquest no era, però, el seu primer assassinat. El 2006 va matar la propietària del pis on vivia, i la sentència de l’Audiència de Girona va estimar-li un eximent complet d’alteració mental i va ser absolt de cap responsabilitat penal. En aquell moment, els perits van determinar que patia una esquizofrènia paranoide perquè l’acusat sentia veus, tenia al·lucinacions i no interpretava bé la realitat. Això, alhora, coincidia amb un consum habitual de drogues.

L’absolució va comportar que el tribunal li imposés una mesura d’internament psiquiàtric com a alternativa a la pena de presó. El processat, llavors, va deixar de consumir. I entre el 2016 i el 2018, quan va estar ingressat al parc hospitalari Martí i Julià de Salt complint la mesura, els professionals que el van tractar van comprovar que no presentava cap símptoma relacionat amb una esquizofrènia ni amb cap trastorn mental. D’aquesta manera, van relacionar el seu anterior consum de tòxics amb els símptomes que havia tingut anteriorment.

Així doncs, han conclòs que el diagnòstic real de l’acusat durant el primer assassinat és el d’un trastorn tòxic, que pot confondre’s amb una esquizofrènia, que a diferència del primer, no té cura.

Els perits van descriure el processat com una persona «manipuladora, impulsiva i freda». De fet, mentre estava ingressat, l’acusat va demanar en diverses ocasions tornar al mòdul psiquiàtric del centre penitenciari de Can Brians, on havia estat abans de ser destinat a Salt. D’aquesta manera, segons el facultatiu que el tractava, l’acusat pretenia gaudir dels permisos penitenciaris que a Salt no tenia i de pas tornar a percebre la prestació que li havien retirat. A més, va indicar que mostrava una actitud freda, de control i càlcul per tal d’aconseguir els seus objectius pel seu propi benefici. En aquest sentit els professionals van assegurar que durant la seva estada a Salt el processat va dedicar-se a intimidar els usuaris, a entrar droga aprofitant els permisos d’altres interns i a manipular-los. També van trobar en la seva possessió un petit botí amb diners, rellotges, objectes i tres mòbils que, o bé hauria sostret d’altres interns o podia haver aconseguit mitjançant el mateix mètode que amb la droga.

La defensa admet l’assassinat

Davant d’aquest relat unànime dels perits, la defensa va decidir adherir-se al relat del fiscal i abandonar la petició d’una eximent completa per alteració mental. «Ha quedat molt clar que hi va haver un error de diagnòstic», va reconèixer la defensa, que va pactar una rebaixa de pena amb el fiscal, que ara demana 16 anys de presó. De fet, les acusacions han retirat l’agreujant de reincidència perquè l’anterior sentència va absoldre’l de responsabilitat criminal. L’acusació particular manté la petició de 25 anys de presó.