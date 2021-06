L'acusat de matar un home d'una ganivetada al coll a la Rambla de Figueres el 29 d'abril del 2019 és culpable d'assassinat. El veredicte del jurat popular, per unanimitat, conclou que una setmana abans de perpetrar el crim Mohamed Regrad havia decidit matar "un català i de Figueres" per "venjança" perquè les administracions no li facilitaven un pis on viure. Segons el jurat, el processat va atacar la víctima "de manera sorpresiva i inesperada" quan estava tranquil·lament assegut en un banc de la Rambla xerrant amb dos amics i no va tenir cap possibilitat de defensar-se. Fiscal, acusació particular i defensa demanen 16 anys de presó. Les acusacions sol·liciten que l'expulsin del país un cop complerta la pena.

El jurat popular ha declarat provat per unanimitat que cap dos quarts de nou del vespre del 29 d'abril del 2019 Mohamed Regrad va atacar la víctima amb un ganivet i li va assestar una ganivetada al coll sense que tingués cap possibilitat de defensar-se. "Li va propinar una punyalada que li va seccionar íntegrament la tràquea i va morir segons després per l'hemorràgia que li va provocar", recull el veredicte del jurat.

Segons el tribunal popular, Regrad havia comprat un ganivet de grans dimensions el dia abans dels fets en un basar de la ciutat i sabia que era el mitjà idoni per dur a terme el seu pla, matar "un català i de Figueres" per "venjança" perquè les administracions no li donaven un pis on viure. El veredicte exposa que el processat va atacar "una zona vital" i es va aprofitar que, en aquell moment, la víctima estava distreta perquè estava conversant amb dos amics asseguts a un banc i "no podia ni tan sols imaginar-se" que el podien apunyalar.

A l'hora de declarar-lo culpable d'assassinat, el jurat popular ha recollit la confessió del processat, que just després de cometre el crim es va asseure en un banc de la mateixa Rambla i es va esperar a l'arribada de la patrulla de la Guàrdia Urbana que el va detenir. Des d'un primer moment, i al llarg de la instrucció, Regrad sempre ha reconegut els fets tot i que assegurava que ho va fer perquè patia "al·lucinacions".

El jurat popular no s'ha hagut de pronunciar sobre la capacitat psíquica de l'autor confés. Després de la declaració al judici de fins a set perits psiquiàtrics que van descartar que en el moment dels fets Regrad tingués les capacitats afectades o anul·lades per un trastorn mental, la defensa va retirar la petició de l'eximent d'alteració mental.

Després de la lectura del veredicte que el declara culpable d'assassinat, el fiscal Enrique Barata, l'advocat de l'acusació particular Toni Quera i el de la defensa Francisco Javier Rollón han sol·licitat al magistrat president que imposi una condemna de 16 anys de presó al processat.

A més, les acusacions sol·liciten que, un cop completa la condemna, l'expulsin del país perquè consideren que representa una "amenaça greu per a l'ordre i la seguretat pública". "Que el primer peu que posi al carrer, sigui per anar a agafar un avió per retornar-lo al seu país d'origen", ha dit el fiscal. La defensa s'hi oposa perquè considera l'expulsió "desproporcionada". El lletrat al·lega que Regrad va arribar al país amb 10 anys i que té arrelament.

No era el primer judici per assassinat de Regrad. L'any 2008, l'Audiència de Girona ja el va jutjar per matar d'una ganivetada la propietària del pis on vivia de lloguer, un habitatge al barri de la Marca de l'Ham de Figueres. Els fets van tenir lloc poc després de la mitjanit del 31 d'octubre del 2006. Segons la sentència, l'atac es va produir de forma "totalment sobtada i inesperada" i la víctima no va poder fer "cap acte eficaç de defensa".

La secció quarta de l'Audiència el va absoldre perquè li va aplicar una eximent completa d'alteració mental. Segons la resolució, en el moment del crim "presentava un episodi psicòtic amb quadre delirant de tipus paranoide". Li van imposar màxim 14 anys d'internament psiquiàtric.

El judici, que s'ha fet a la secció tercera de l'Audiència de Girona, ha quedat vist per a sentència.