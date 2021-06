La Generalitat ha començat aquest mes els treballs de neteja d’un abocador descobert a la riera de la Mugueta de Castelló d’Empúries. A la zona ja s’hi estaven portant a terme treballs per millorar. El projecte del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat té per objectiu garantir l’arribada d’aigua a la reserva natural integral del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.

«Aquests treballs es van iniciar a l’octubre i s’han allargat més del previst degut a la magnitud del projecte», diu el regidor de Sostenibilitat i Medi Ambient castelloní, Joan Basí (CUP).

Descoberta de l’abocador

L’últim escull que va sorgir va ser el «descobriment» d’un antic abocador a la llera de la Mugueta, que data dels anys 60.

Arran d’això, es va decidir, entre totes les administracions implicades, que s’havia de netejar aquest tram, abans d’obrir el pas de l’aigua per garantir que aquests residus no poguessin acabar arribant a la reserva integral. Per poder retirar els residus, es va haver de fer una caracterització d’aquests per saber si eren aptes per portar-los a l’abocador de Pedret i Marzà.

Els resultats van ser favorables. Aquesta setmana s’han acabat els treballs d’extracció i trasllat d’aquests llots barrejats amb residus i es preveu que la setmana que ve s’obri el pas de l’aigua i que comenci a circular pel rec del Molí i la Mugueta.

L’Ajuntament de Castelló ha portat a terme diverses actuacions que no estaven previstes en el projecte i que han considerat adequats: la neteja de la mina de l’Ecomuseu Farinera, la retirada de llots del tram del Rec del Molí entre el Pont de la Mercè i la Farinera i del tram entre la Farinera i el Rentador.

Acumulació de sediments

La Mugueta i el rec del Molí (entre Vilanova de la Muga i la Mugueta) aporten aigua a les reserves dels Aiguamolls, principalment la reserva que integren els Estanys. Fins ara aportava poca aigua i mala qualitat per la falta de manteniment que generava problemàtiques com l’acumulació de sediments. Els Estanys havia anat patint una degradació i l’arribada d’aigua de qualitat ha d’ajudar a la seva recuperació.

Els treballs han consistit sobretot en la impermeabilització del rec del Molí per evitar que tingui pèrdues i la neteja del fons de la Mugueta. Dues problemàtiques més són l’abocament d’aigües a les rieres per part de poblacions que no tenen depuradora i la dificultat de gestionar terrenys que estan en mans privades. Les obres a la Mugueta però esperen que suposi un abans i un després per als Estanys.