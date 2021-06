La plataforma «Stop al macroparc eòlic marí de la Costa Brava Nord» es va reunir ahir amb el síndic de greuges, Rafael Ribó, per mostrar la seva preocupació de l’impacte pel projecte del Parc Tramuntana, al golf de Roses. La trobada havia estat convocada pel mateix Ribó per conèixer el posicionament d’aquesta plataforma i saber quines accions s’estan fent. Els representants de l’entitat han manifestat que volen un model de transició energètica descentralitzat i participatiu i no grans projectes de produccions energètiques «impulsats per oligopolis». Durant la trobada, els membres de la plataforma també han entregat l’informe que han presentat al Ministeri de Transició Ecològica en resposta a la consulta prèvia.