L’Audiència de Girona ha condemnat a 9 anys i 9 mesos de presó la mare que va «permetre» que un home abusés sexualment de la filla de 8 anys a canvi de diners o drogues. La sentència recull que la menor va conviure amb els pares biològics a Roses l’any 2008 i la van sotmetre a violència continuada colpejant-la amb pals, fent-li cremades als braços amb cigarrets o ruixant-li el cap amb líquid per matar escarabats. El tribunal també conclou que la mare «vexava i humiliava constantment la petita amb càstigs i pallisses» obligant-la a menjar de quatre grapes a terra, fent-la desfilar en roba interior o permetent que el pare li orinés a sobre. El calvari no acaba aquí, també la forçaven a presenciar relacions sexuals.

El relat de la víctima al judici va ser esfereïdor i va descriure el calvari de maltractaments, abusos sexuals, humiliacions i vexacions als quals la van sotmetre els seus pares biològics al llarg del 2008, l’únic període de la seva vida que va viure amb ells. Aleshores tenia entre 7 i 8 anys.

Al banc dels acusats s’hi va asseure només la mare perquè el pare va morir abans que el cas arribés a judici. La Fiscalia i l’acusació particular demanaven 22 anys de presó per un delicte de maltractament habitual, quatre delictes de maltractament en l’àmbit familiar a persona especialment vulnerable, un delicte continuat d’exhibicionisme i provocació sexual, un delicte de corrupció de menors i un delicte continuat d’abusos sexuals a menor d’edat en comissió per omissió amb agreujant de parentiu.

L’Audiència remarca que els abusos va tenir lloc «en múltiples ocasions», tot i que no s’ha pogut acreditar que el desconegut la violés. Els pares també van obligar la menor a mirar quan mantenien relacions sexuals i, almenys en dues ocasions, la mare la va ficar dins un cotxe i la fa obligar a presenciar com feia fel·lacions a un home.

El trauma provocat en la nena va ser de tal intensitat que al judici va assegurar que els homes la «repugnen». «És evident que la situació a què va ser sotmesa pels seus pares biològics durant l’any 2008 no només ha d’haver-li deixat una empremta profunda és que, com ella mateixa sosté i les pericials acrediten, resulta la causa dels seus problemes psicològics sexuals i que no hagi tingut un desenvolupament normal de la sexualitat», argüeix el tribunal.

La sentència, que no és ferma, també recull que l’acusada «ha estat incapaç de donar una sola raó, al judici, que pogués explicar per què els seus dos fills li podrien imputar fets tan terribles». Al judici es va limitar a negar-ho tot i a dir que la nena deia «mentida rere mentida».

La dona no podrà apropar-se a menys de 500 metres de la seva filla ni comunicar-se amb ella durant 20 anys i la inhabiliten per exercir la pàtria potestat durant 4 anys i mig. En concepte de responsabilitat civil, haurà d’indemnitzar la víctima amb 30.000 euros.