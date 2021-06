El centre sociosanitari Bernat Jaume de Figueres ha instal·lat deu assistents de veu Alexa a les habitacions dels pacients ingressats i al control d'infermeria de la segona planta. La iniciativa, basada en la intel·ligència artificial, busca per una banda millorar la qualitat de vida dels pacients i donar-los "acompanyament", contribuint a evitar la sensació de soledat o falta de comunicació i, per l'altra, facilitar les tasques del personal assistencial. Els dispositius ofereixen diverses funcionalitats com ara videotrucades amb els familiars, seguiment de l'estat anímic del malalt o sessions de relaxació i espiritualitat. El projecte s'ha implantat ara, després d'una prova pilot i de la formació prèvia del personal d'infermeria.

L'estada en un centre sanitari pot convertir-se en un moment crític a nivell emocional per a molts malalts, una situació que aquest últim any s'ha vist agreujada per culpa de la pandèmia i la necessitat de prohibir l'accés de visitants i acompanyants. És en aquest context quan les noves tecnologies, com són aquests assistents de veu, ajuden a trencar l'aïllament dels ingressats. Es tracta de pantalles intel·ligents amb càmera i altaveus integrats que compten amb un assistent virtual capaç de contestar les seves preguntes mitjançant la veu. La Fundació Salut Empordà ha apostat per implementar primer els assistents virtuals al sociosanitari tenint en compte que els pacients d'aquest centre són de llarga estada i la majoria d'ells són dependents, però no descarta en un futur replicar el projecte a l'hospital de Figueres.