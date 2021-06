Quatre joves menors d'edat han estat detinguts a Portbou acusats d'un robatori amb força en una casa particular. La propietària de la casa els va localitzar a l'estació de Portbou, va alertar els Mossos d'Esquadra i els agents els van detenir, segons informa el setmanari l'Empordà, del mateix grup que Diari de Girona, abans que poguessin fugir en un tren.

Els fets es remunten al diumenge 20 de juny. La propietària de la casa va estar fora entre les 10 del matí i la 1 del migdia i, en algun moment en aquest període de tres hores, va ser quan es va produir el robatori. Ella, en arribar al seu domicili al migdia, el primer que va veure va ser la porta oberta, el pany forçat i el marc de la mateixa porta arrencat. A dins de la casa, tot estava regirat.

La dona va trobar a faltar de seguida tres maletes de viatge i, segons han explicat fonts policials, va sortir decidida de casa a veure si trobava alguna persona carregant alguna de les seves maletes. Va anar a l'estació de tren de Portbou i va veure un grup d'entre vuit i nou joves que, precisament, tenien dues de les seves tres maletes. Va ser aleshores quan va alertar els Mossos d'Esquadra.

La patrulla es va dirigir a l'estació de tren i, en arribar-hi, dels vuit o nou joves que havia vist la dona n'hi havia quatre, amb objectes procedents presumptament del robatori a la casa de Portbou. Els policies van procedir a la identificació dels joves, tots ells menors d'edat, i van descobrir que entre el botí que tenien a sobre hi havia un carregador de mòbil, uns auriculars, joies, tabac, una motxilla, un cinturó, unes sabatilles esportives i altres articles que la propietària de la casa assaltada va reconèixer com a seus. Els joves haurien anat expressament a Portbou a cometre el robatori per després fugir del poble en tren.

Els quatre menors van quedar detinguts i van ser traslladats a dependències policials per prendre'ls declaració. En ser menors, la detenció va quedar sense efecte després de la declaració, si bé els quatre, que tenen domicili conegut, van quedar citats per declarar a la Fiscalia de Menors.