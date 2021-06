La Fundació Altem, amb seu a Figueres, vol fer un pas endavant en la descentralització dels seus serveis i ha iniciat converses amb diferents ajuntaments de la comarca per negociar la cessió de locals que es converteixin en futurs centres de dia.

D’aquesta manera, es volen evitar els desplaçaments dels usuaris, persones amb discapacitat intel·lectual, per tal de millorar la seva qualitat de vida. Manuel Toro, president de la Fundació, ha explicat que «cada dia s’han de desplaçar fins a l’Altem i això no deixa de ser una pesadesa per a totes aquestes persones». Per aquest motiu «hem iniciat entrevistes amb ajuntaments, volem aconseguir locals i pisos on desenvolupar les activitats de centre de dia o residència per a les persones que són del municipi». Segons indica, «han acollit amb enorme interès la proposta i en els propers mesos esperem tenir algun fruit i crear aquest tipus d’antenes a diferents municipis com Llançà, Roses o l’Escala, en benefici de les persones usuàries d’Altem».

Si s’aconsegueix tenir centres de dies deslocalitzats, es podrà evitar aquests desplaçaments: «un o dos autobusos diaris els podem estalviar» assegura Manuel Toro. «L’objectiu és poder-nos obrir cap al territori. En aquests centres de dia tindríem les persones necessàries per atendre els usuaris i poder fer les activitats i evitant les incomoditats que es generen per exemple a l’hivern, quan a primera hora del matí fa fred i s’han de desplaçar tots a Figueres».

El gran projecte de la Fundació Altem és construir una residència i centre de dia a l’antiga llar d’infants Ramon Reig, a Figueres: «Estem encallats fa temps amb l’Ajuntament per qüestions administratives d’urbanisme», explica el president de la fundació.