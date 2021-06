Els Mossos d’Esquadra han descobert un cultiu de marihuana de més de 1.700 plantes a tocar del Fluvià.

A més, han detingut un home pels fets que es va resistir a l'arrest. La plantació estava oculta al bosc i que s'alimentava d'aigua del riu

L'arrestat és un home de 37 anys i de nacionalitat marroquina, a qui acusen de ser el presumpte autor d’un delicte contra la salut pública i un delicte d’atemptat contra els agents de l’autoritat.

ELS Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Roses a mitjans del mes de juny els agents de la comissaria de Roses van tenir coneixement de la possible existència d’una plantació de marihuana, dins el terme municipal de Ventalló, situada en una zona forestal amb vegetació molt densa prop del riu Fluvià.

Després d’unes primeres indagacions efectuades van constatar que els autors dels fets haurien desbrossat i aplanat una zona de bosc per instal·lar el cultiu aprofitant un ecosistema ideal i l’aigua del riu per regar la plantació.

Amb un ganivet

El dia 21 de juny els Mossos van establir un dispositiu per intentar localitzar els responsables de la plantació de marihuana. Al voltant de les nou del vespre van veure un home que portava un ganivet de grans dimensions a la mà que s’endinsava cap a la plantació.

Davant els fets, els agents el van intentar aturar per identificar-lo, moment en el qual va intentar fugir corrents enmig del bosc. Tot i això, van aconseguir detenir-lo, tot i que es va resistir activament a la detenció, segons informen els Mossos.

Els agents van inspeccionar la plantació on van localitzar la zona perfectament aplanada i desbrossada amb un cultiu de 1.713 plantes de marihuana, totes elles en el mateix estat de floració. També hi havia instal·lat un sistema de reg automàtic per degoteig i un motor que bombava aigua del riu.