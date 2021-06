L’Ajuntament de Figueres està preparant el text del nou POUM, que el Govern espera poder aprovar inicialment abans del mes d’agost. L’equip redactor ja va elaborar un avanç del Pla, un document base que defineix les estratègies urbanístiques per la ciutat, el 2015 i aquest es va aprovar el 2018: «Ara s’està continuant amb la tramitació. La idea és que no s’aturi més, ser àgils» segons expliquen el regidor Xavier Amiel i Camil Cofan, director d’Urbanisme i Mobilitat de Figueres.

L’objectiu és desencallar el procés per deixar enrere el planejament general que està vigent a Figueres des de l’any 1983. Des de llavors fins ara s’hi ha fet incomptables modificacions que han anat adaptant la realitat urbana de la ciutat sobre el paper. «Es va fer un un moment en què no teníem ni l’estació de l’AVE, i érem la meitat de la població que som ara. Cal posar-lo al dia», diuen.

El nou POUM de Figueres donarà solució a diversos problemes urbanístics i millorarà la ciutat, dotant-la de més equipaments i més espais lliure. L’aprovació inicial al ple municipal permetrà validar el primer text. Posteriorment s’obrirà un període d’informació pública i al·legacions. També es farà una exposició del pla per barris perquè tothom se senti representat en la construcció d’una millor ciutat. Posteriorment, quan s’hagin valorat les al·legacions es portarà novament al ple per deixar el text aprovat provisionalment. Llavors la Generalitat serà qui doni el vist-i-plau definitiu perquè pugui aplicar-se.«Volem posar la ciutat en el mapa de Catalunya d’una manera més forta, entre Girona i Perpinyà, com a punt ben situat estratègicament en el corredor mediterrani però a tocar la frontera i als accessos que té a la Costa Brava Nord», assenyala el director d’Urbanisme i Mobilitat de Figueres, Camil Cofan. «Tenim els elements per aconseguir una ciutat que faci un pas endavant, això és el que busquem», afegeix.