L'insigne músic i compositor de sardanes escalenc Lluís Albert ha mort avui als 98 anys d'edat a l'Escala, segons ha fet saber la seva família. Lluís Albert era considerat un mestre pel món sardanista català, un home que va viure per la sardana i que va estimar-la amb tot el seu cor. Músic, compositor, musicòleg (destacat per les seves investigacions i publicacions a l’entorn de la sardana), dansaire i fundador d’esbarts, director de cobla i orquestra -entre elles l'Orquestra de Cambra de Girona entre 1983 i 1996, curador de l’obra de la seva tia i padrina Caterina Albert, Víctor Català, i Creu de St. Jordi 2019, a més de molts altres guardons rebuts durant la seva dilatada trajectòria, especialment la Medalla al Mèrit Musical el 1992. S'ha previst l'enterrament del mestre Albert per aquest dissabte 26 de juny, a l’església parroquial de St. Pere de l’Escala. Encara resta confirmar l'hora.

Molts són els que han lamentat la pèrdua del mestre Albert, per tot allò que va significar, tant a nivell del seu poble l'Escala com a nivell nacional. Entre aquests destacar l'Ajuntament de l'Escala i l'Agrupació Sardanista Avi Xaxu qui fa relativament pocs dies encara va programar sardanes del mestre Albert durant l'Aplec de la Sardana.