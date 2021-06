El vent i les altes temperatures van provocar un nou ensurt ahir al migdia en l’inici d’aquest estiu sec, quan es va iniciar un incendi forestal a la urbanització Casa Nova de Sant Feliu de Guíxols.

Fins al lloc de les flames s’hi han desplaçat quatre dotacions dels Bombers i també un helicòpter, davant de la possibilitat que les ràfegues de vent poguessin estendre les flames. Finalment, el foc no va anar a més i els Bombers el van donar per controlat poc després de les tres de la tarda. Malgrat això, els efectius van estar tota la tarda en alerta perquè no es tornés a descontrolar.

Sense desallotjaments

Fonts del cos de Bombers van destacar que el foc es va produir en una àrea forestal a prop de les cases, però no es van haver de fer desallotjaments, ja que es va controlar amb molta rapidesa.