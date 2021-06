Els veïns de la urbanització el Riuet i Ullal de Sant Martí d'Empúries (Alt Empordà) denuncien "la deixadesa" que estan patint i reclamen a l'Ajuntament que actuï. Asseguren que en aquesta època de l'any reben una gran quantitat de visitants i lamenten que la falta de manteniment per part del consistori hagi degradat tant els carrers com l'espai natural. En concret, els veïns alerten que la duna que separa el mar de les cases està protegida per una tanca de fusta que en molts trams està trencada i que l'Ajuntament no repara. Això fa que molts visitants creïn camins alternatius per creuar-la i això la degrada. Per tot plegat han creat una associació de veïns per intentar posar fil a l'agulla i que l'Ajuntament els escolti.

La presidenta de l'AAVV del Riuet i Ullal, Cristina Mataix, explica que van crear l'entitat arran de la preocupació de molts ciutadans de la urbanització al veure que el consistori no feia res per revertir la situació. Mataix celebra que molta gent vulgui visitar aquest espai, però lamenta que no s'hagi condicionat com cal, per poder absorbir aquest alt nombre de turistes. A més, la presidenta de l'AAVV explica que es troben amb dificultats de poder entrar a les seves cases per la quantitat de vehicles que aparquen "aleatòriament" als carrers de la urbanització. De fet, en moltes ocasions, denuncia Mataix, es troben conductors circulant en sentit contrari i multitud de cotxes aparcats a tocar de les portes de casa seva o arrenglerats a la paret, fet que dificulta el pas per entrar als seus propis habitatges.

La presidenta de l'AAVV deixa clar que el que volen és que tant veïns com visitants "es trobin la zona en condicions". "Som una localitat turística i la gent que ens ve a veure no mereix trobar-se els carrers en l'estat en el que estan actualment. Ens agradaria transmetre que el que cal és poder-ho mantenir", conclou.