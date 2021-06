Els Bombers de la Generalitat han ajudat aquest dissabte a Cadaqués vuit persones que anaven en una embarcació que havia bolcat a la cala del Llané Petit. L’equip de rescat havien rebut l’avís a les 18.33 hores. En arribar només una de les persones que hi havia a l’embarcació patia hipotèrmia, les altres es trobaven bé. En no haver-hi ferits, tots han rebut l’alta allà mateix, segons ha informat el departament dels Bombers de la Generalitat a través de Twitter.

Aquesta vegada no hi ha hagut víctimes. No va passar el mateix en l’accident marítim que va tenir lloc a Cadaqués el 2017 quan la cambra hiperbàrica d’una embarcació amb bussejadors va explotar a 15 metres de la platja de Portlligat provocant un mort i dos ferits. El submarinista mort i el ferit més greu es trobaven dins la cambra hiperbàrica utilitzada per a la recompressió després de fer immersions al mar, segons van confirmar els Mossos d’Esquadra i els Bombers de la Generalitat.