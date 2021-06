Els Bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi de Peralada (Alt Empordà) a les 16.48 hores d'aquest diumenge, unes tres hores i mitja després del seu inici. El foc ha afectat unes 24 hectàrees de terreny agrícola i també ha cremat alguns arbres del jardí d'una casa d'una urbanització propera, segons el balanç provisional dels Agents Rurals. L'incendi hauria estat provocat per una màquina segadora que estava feinejant en un camp. Fins a 24 vehicles terrestres (amb 19 camions d'aigua) i 10 mitjans aeris han treballat en l'extinció, dificultada pel fort vent. Amb l'estabilització del foc, els mitjans aeris ja s'han retirat i es mantenen una quinzena de dotacions terrestres per remullar punts calents i evitar revifalles.

Incendi de vegetació agrícola al costat del camí de Vallgornera (enllaç de la N-240 i la GIP-6042) a Peralada (avís 14.18h). Hem activat 8 dotacions terrestres i 4 #maer #bomberscat. pic.twitter.com/rZxVgKxMjL — Bombers (@bomberscat) 27 de junio de 2021

L'avís del foc de Peralada s'ha rebut a les 14.18 hores al costat del camí de Vallgornera, en l'enllaç de l'N-260 amb la GIP-6042, i s'ha propagat en direcció a la urbanització Golf Peralada.