Un intern del centre penitenciari Puig de les Basses de Figueres ha mort aquest diumenge en un incendi que s'ha originat a la presó. Dos presos més han resultat ferits per inhalació de fum, així com dos funcionaris del centre, tot i que no es tem per la seva vida. Se'ls ha traslladat a l'Hospital de Palamós i al de Figueres, respectivament.

Fonts del Departament de Justícia han explicat a l'Agència Catalana de Notícies (ACN) que el foc ha començat a dues cel·les de la zona de règim tancat d'homes cap a les 14.45 hores. La víctima mortal compartia cel·la amb un altre pres i, segons les citades fonts, hauria estat l'autor del foc.