La Policia Local de la Jonquera (Alt Empordà) va detenir ahir una dona de 53 anys per haver robat més de 1.000 euros en productes de perfumeria. Els fets van passar ahir dissabte pels volts de les onze del matí a una botiga d’un centre comercial de la localitat. Quan els vigilants la van enxampar, la dona es va resistir i va intentar fugir corrent. Finalment es va tancar en uns lavabos del centre fins que va arribar la Policia Local, que la va acabant detenint. Entre els productes que s’havia emportat hi havia cremes i colònies. Tant l’arrestada com un dels vigilants de seguretat van necessitar atenció mèdica després de l’incident.