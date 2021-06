Els agents rurals van denunciar ahir quatre persones al Parc Natural de Cap de Creus, tres d’elles perquè acampaven a la Cala Tavallera, on també havien fet foc, i la quarta per practicar pesca recreativa subaquàtica, incomplint la normativa vigent. Tot plegat durant un dispositiu que el cos va portar a terme per evitar els focs i les acampades a les cales del cap de Creus, durant el qual van recórrer en llanxa diverses de les platges que hi ha la zona.

A més de presentar denúncies contra les quatre persones esmentades, els agents rurals participants en l’operatiu van fer marxar diversos grups que tenien la intenció d’acampar-hi.

També a la zona del cap de Creus, els Bombers de la Generalitat van haver de participar ahir a la tarda en el rescat de vuit persones que havien bolcat amb la seva barca a la cala des Llané Petit, al terme municipal de Cadaqués.

Els Bombers van rebre l’avís a dos quarts de set i hi van enviar una dotació, que va poder rescatar les vuit persones que anaven a bord de l’embarcació. Encara que una d’elles patia hipotèrmia en els moments inicials, totes van rebre l’alta al mateix lloc dels fets.