Els jutjats de Figueres han sigut dels més malparats per l’aturada judicial que va haver-hi l’any passat durant l’estat d’alarma. Entre abril i juny, coincidint amb els mesos més crus de l’estat d’alarma, l’òrgan va acumular més de 10.000 procediments per tramitar que a final d’any van vorejar els 11.000. Ara, tancat el primer trimestre de 2021, la tendència segueix lluny d’estabilitzar-se i ha deixat pendents 11.205 assumptes. És un 20% més dels que hi havia durant els inicis de l’any passat.

De tots els jutjats de la província de Girona, els de Figueres són els que més han patit l’augment d’assumptes a tràmit. Els vuit jutjats de primera instància i Instrucció ja han recuperat el ritme d’ingressos, ja que han tramitat un 46% més de procediments que durant el primer trimestre de l’any passat. En xifres, significa que, sumant els dos jutjats penals, s’han ingressat 4.509 assumptes. Per contra, s’ha resolt 4.364 procediments, sumant un trimestre més la tendència d’ingressar més que de resoldre, un problema que ja fa temps que s’arrossega en aquest partit judicial.

De fet, la taxa de pendència que té és de 2,57, que suposa que els jutjats necessitarien dos anys i mig per resoldre tots els procediments pendents al ma teix ritme i sense nous ingressos. La taxa de congestió, que avalua la càrrega de feina dels jutjats i la seva capacitat de rebaixar la feina pendent, també ha pujat durant els primers mesos de l’any i s’ha situat a 3,56.

Segons subratlla el Consell General del Poder Judicial, com més baix se situa aquest indicador, més eficientment treballa un jutjat. Amb tot, queda lluny del 5,46 que va assolir en tancar el segon trimestre de l’any passat, en plena paràlisi judicial.

Olot, els més congestionats

Els jutjats d’Olot són els més congestionats de la província amb una taxa de 3,98. Aquest partit judicial ha ingressat vora un miler d’assumptes, i n’ha resolt uns 800. Per darrere i molt a prop se situa Blanes, a 3,93. Es tracta d’un indicador que durant el confinament va elevar-se fins a 7,34, el doble del que tenia durant el mateix període de l’any anterior. Pel que fa al volum de procediments, és molt menor que el que assumeix Figueres, i aquest primer trimestre ha ingressat 2.297 assumptes. A més, n’ha resolt més (2.606). Pel que fa als procediments a tràmit, n’han deixat pendents 7,663, prop de 300 menys que durant el trimestre anterior.

Per volum de procediments, els jutjats més grans són els de Girona, que durant els tres primers mesos de l’any han ingressat 6.411 assumptes, uns 600 més que durant el període anterior. Amb tot, és el partit judicial que té la taxa de congestió més baixa, amb un 1,93. I ha aconseguit rebaixar-la tenint en compte que va tancar l’any vorejant el 2.

Els jutjats de Santa Coloma de Farners han ingressat 2.297 assumptes, prop de 400 menys que els últims tres mesos de l’any passat. En el seu cas, tampoc han pogut resoldre més del que han ingressat, ja que n’han solucionat 1.996. La congestió en aquests jutjats ha pujat i s’ha situat a 3,05 una xifra més baixa de la que tenen els òrgans de la Bisbal d’Empordà, que s’eleva a 3,11 amb un volum d’assumptes més baix.