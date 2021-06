Un pres del Centre Penitenciari Puig de les Basses va morir ahir en un incendi que es va originar a la seva cel·la de la presó. En el mateix incident van resultar ferits per inhalació de fum dos reclusos, a més de dos funcionaris del centre, tot i que no es tem per la seva vida. Se’ls va traslladar a l’hospital de Palamós i el de Figueres, respectivament.

Els professionals de vigilància de la presó van intervenir per sufocar l’incendi i rescatar els presos, però un d’ells va acabar morint. Es tracta d’un home nascut al Marroc, però que tenia nacionalitat espanyola. Complia condemna de 13 anys i 22 mesos per robatoris amb violència, pena que hagués complert el 7 de novembre de 2024. Pel que fa als altres dos interns ferits, un és de nacionalitat marroquina i compleix una condemna per robatori amb violència de 16 anys i 6 mesos. L’altre té nacionalitat algeriana, ha estat condemnat a 12 anys, 15 mesos i un dia per delictes de robatoris amb violència i intimidació.

La comitiva judicial es va desplaçar fins al centre per l’aixecament del cadàver i iniciar diligències judicials pertinents.

Un «incident habitual»

Segons indiquen fonts sindicals, el foc hauria estat provocat per dos o tres dels presos, i va començar en dues cel·les del Departament Especial de règim tancat (DEPT), on estava internada la víctima mortal. En aquest mòdul s’hi troben els reclusos «més conflictius», que estan sotmesos a més control, i que no tenen contacte amb la resta dels interns que hi ha al centre. «Aquests incidents són molt habituals en aquest mòdul, i avui malauradament han acabat amb un mort», va explicar Nardo López, el delegat sindical de la Intersindical-CSC en aquest centre penitenciari. López indica que els presos internats al DEPT solen protagonitzar incidents similars amb «ànims d’alterar l’ordre i disciplina del centre», tot i que indica que «són un percentatge molt petit dels interns».

López va indicar també que probablement la mort d’ahir hauria estat a causa de la inhalació de fum, no per les flames, el mateix amb els altres quatre ferits. Segons el sindicalista, el mòdul on van tenir lloc els fets està equipat amb material ignífug, com els matalassos, que tot i no fer flama ni augmentar la temperatura, sí que contenen materials que són tòxics d’inhalar si se’ls cala foc.

Tot i això, López apunta a dues causes més que podrien haver propiciat l’incident, segons han evaluat des de la Intersindical-CSC. Per una banda, el sindicalista indica que el sistema de ventilació al centre és deficient en mesures de contenció dels incendis. «Tenim un sistema mòbil, similar al dels Bombers, que s’ha d’engegar amb benzina i és inadequat», va explicar. «Com que tenim un centre amb instal·lacions fixes, fa temps que demanem un sistema d’extracció fixe».

Per altra banda, López també es queixa de la falta de dotació de personal. «Havent passat en cap de setmana i en dates d’estiu, probablement faltaven comandaments i personal», conclou.

El sindicat UGT va atribuïr l’incident al que considera «lamentables polítiques regimentals» del Departament de Justícia i va exigir «canvis profunds» a la consellera Lourdes Ciuró.