El passat diumenge 20 de juny va finalitzar el període de recollida de propostes ciutadanes de la nova convocatòria de pressupostos participatius impulsada per l’Ajuntament de Roses. I ho va fer amb l’entrega per part dels veïns i veïnes de 258 projectes a través de tudecideixes.cat.

Com en les altres edicions, en aquesta ocasió el consistori posa a disposició de la ciutadania una partida de 300.000 € del pressupost municipal del 2022 per decidir a quins projectes els volen destinarUn cop tancat el període de recollida, les 258 propostes presentades seran valorades i quantificades pels serveis tècnics municipals. Així, totes aquelles que compleixin els requisits i no superin el pressupost fixat passaran a la següent fase. Al setembre, un fòrum ciutadà seleccionarà un nombre determinat de projectes que seran els que finalment se sotmetran a votació popular.

La votació tindrà lloc del 14 al 22 d’octubre i podran votar tots els empadronats a Roses majors de setze anys.