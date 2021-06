L’incendi provocat ahir per un intern en una cel·la de règim tancat a la presó de Figueres i que va deixar un mort i diversos ferits serà investigat pel síndic de greuges. Ho va anunciar ahir en un comunicat on va indicar que ha obert una investigació d’ofici per esclarir els fets ocorreguts.

El síndic s’ha adreçat a la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima per demanar informació sobre quan es va provocar l’incendi, les mesures i actuacions acomplertes pel centre penitenciari per sufocar-lo. En aquest sentit, també ha sol·licitat accés a les imatges de les càmeres de vigilància del passadís on va tenir lloc l’incendi. També ha demanat informació sobre el seguiment psiquiàtric que es feia a l’intern finat, els programes de rehabilitació que seguia i la seva evolució tractamental i regimental. A més, insta la secretaria a facilitar-li la documentació relativa a la seva relació amb els companys del mòdul de règim tancat, i si mantenia alguna incompatibilitat, per denúncies de presumptes maltractaments, amb funcionaris d’aquest departament especial.

Per últim, el síndic va anunciar que ja s’ha posat en contacte amb la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, per conèixer els primers detalls del cas, que abordarà amb profunditat quan rebi tota la informació sol·licitada.

El jutjat d’instrucció 8 de Figueres, en funcions de guàrdia, va obrir ahir diligències per investigar la mort de l’intern.

«Cada vegada més recurrent»

Segons la informació transmesa pel Departament de Justícia, va ser un dels quinze interns que hi ha a les cel·les de règim tancat qui va provocar l’incendi. En aquell moment, prop de les tres de la tarda, era dins la cambra amb un altre intern, amb qui convivia. Llavors, un reclús de la cel·la del costat va imitar el gest i va declarar un segon foc. L’incendi no va provocar flama, sinó que va omplir de fum les cel·les, fet que va provocar la mort del que hauria provocat el foc. A més, quatre persones més van resultar ferides per inhalació de fum, dues de les quals funcionaris. El material que hi ha a les cel·les del Departament de Règim Tancat (DERT) és ignífug, però encara que no hi hagi risc de flama, el perill és el fum.

En tot cas, el Departament va assegurar que «no és el primer incident» d’aquest tipus en un mòdul de règim tancat provocat per un intern, i va negar negligències o problemes en la ventilació. També va manifestar que es donarà tota la documentació que se’ls demani durant la investigació judicial.

Per la seva banda, el representant de presons d’UGT, Xavier Martínez, va afegir que «fins ara aquest tipus d’incidents no eren habituals, però s’estan convertint en recurrents» a Catalunya. Segons Martínez, a Puig de les Basses hi ha un problema de «pèrdua d’autoritat» per part de l’equip directiu, que «mira cap a una altra banda quan hi ha incidents greus». En aquest sentit, vol que s’apliqui el règim disciplinari quan hi hagi conflictes d’aquest tipus per evitar que els presos més violents se sentin «impunes». Per últim, el sindicat insta a renovar «en profunditat» la secretaria de mesures penals.