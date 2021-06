Quatre càmpings empordanesos s’han convertit en els primers a obtenir un nou segell de turisme accessible, el «wheelchair friendly» (en anglès, «aptes per a cadires de rodes»). L’acreditació neix arran d’un conveni entre l’Associació de Càmpings de les comarques gironines i l’entitat Mifas, que treballa per a la inclusió social de les persones amb discapacitat. El segell acredita que els càmpings no tenen barreres arquitectòniques i que també ofereixen serveis destinats a millorar l’estada de les persones amb mobilitat reduïda (com activitats d’animació inclusives). El nou segell s’inaugura amb un càmping del Baix Empordà i tres de l’Alt. Són els Valldaro de Platja d’Aro, Illa Mateua de l’Escala, Salatà de Roses i Àmfora de Sant Pere Pescador.

«Els càmpings adherits faciliten unes vacances sense límits i amb serveis i activitats inclusives als campistes amb discapacitat», concreta l’associació en un comunicat.

Els establiments que llueixen el distintiu acrediten que compleixen tots els requisits d’accessibilitat, i eliminen qualsevol barrera arquitectònica, a més d’oferir serveis dissenyats per millorar l’estada de les persones amb mobilitat reduïda.

Entre aquests serveis s’hi troben, per exemple, piscines amb rampes d’accés o cadires hidràuliques, activitats d’animació en clau inclusiva o rampes per accedir als allotjaments i zones comunies.

A més, alguns càmpings també proposen activitats accessibles per fer al territori o disposen de bicicletes per a persones amb discapacitat, entre d’altres.

Més enllà del codi d’accessibilitat que marca la Generalitat, abans d’atorgar el segell, els mateixos usuaris de Mifas inspeccionen el càmping i validen que compleix els requisits per ser declarar wheelchair friendly.

«Amb aquesta iniciativa, l’Associació de Càmpings vol arribar directament al col·lectiu amb línies de promoció de turisme accessible i inclusiu», concreta el sector.

De moment, ja hi ha quatre càmpings que han obtingut la nova acreditació. Són el Valldaro de Platja d’Aro (al Baix Empordà), i l’illa Mateua de l’Escala, el Salatà de Roses i l’Àmfora de Sant Pere Pescador (aquests tres, a l’Alt Empordà). La intenció és, però, anar estenent aquest segell entre més establiments. De fet, ja hi ha quatre càmpings gironins més que estan fent els tràmits per obtenir-lo i uns d’altres que hi estan interessats.

Valor diferencial

L’Associació de Càmpings de les comarques gironines agrupa 73 establiments de la província i concentra el 82 per cent de tota l’oferta que hi ha al territori. L’entitat Mifas, per la seva banda, té més de 5.500 membres.

Des de l’associació de càmpings recorden que, de fet, des de fa temps el sector «segueix una línia d’especialització de producte per generar un valor diferencial i qualitatiu».

I és aquí on també s’emmarca el projecte per crear «un segment específic de càmpings accessibles per a persones amb mobilitat reduïda, seguint les directius de la política inclusiva i accessible impulsada des de la Generalitat i la Diputació».

Als càmpings gironins ja s’havien impulsat iniciatives destinades a afavorir l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda (com ara cadires amfíbies per entrar al mar o grues a les piscines).