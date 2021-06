Els Mossos d’Esquadra han detingut quatre homes per cultivar 12.595 plantes de marihuana en un lateral de la llera d’una riera de Cabanelles. Els cuidadors de la plantació tenen entre 35 i 46 anys, la nacionalitat marroquina i són veïns de Figueres i Cabanes. Els agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana dels Mossos d’Esquadra de Figueres van detectar la plantació el 22 de juny al vespre, en una zona boscosa de difícil accés de la riera de Sant Jaume, a Cabanelles. Estava a l’altura del punt quilomètric 52 de la N-260. En aquesta primera plantació van localitzar-hi 1.800 plantes de marihuana. Hores més tard, es van trobar dues plantacions més en zones properes a la primera. En una hi havia 2.795 plantes i en l’altra n’hi havia 8.000. Totes elles mesuraven uns 60 cm d’alçada. Els homes van quedar detinguts per un delicte contra la salut pública i resten ara en llibertat amb càrrecs.