El sindicat de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) presentarà un recurs d'alçada contra l'Ajuntament de Vilabertran per la declaració de zona de seguretat a tot el terme municipal. Això implica que no es pot caçar en el municipi, incloent en la prohibició un vedat de caça privat. Segons el sindicat això provocarà greus problemes amb la fauna salvatge que podria desembocar en la transmissió de malalties d'animals i també diverses afectacions per la ciutadania. Ara, estan estudiant si el recurs el presenten a títol individual o de forma conjunta amb la Federació de Caça i el Consorci Forestal, entre d'altres.

La JARC també ha presentat un escrit als ajuntaments de Vilabertran i Hostalric –que també ha declarat una zona de seguretat al seu municipi- alertant de la situació. En l'escrit avancen que les poblacions de fauna salvatge descontrolades acaben generant afectacions a la ciutadania i sobretot a l'activitat agrària.

Per a l'agricultura i la ramaderia, el fet que hi hagi una interacció amb senglars, conills, tudons i altres animals és habitual i això implica un risc sanitari als cultius i ramats. El risc es tradueix en un impacte econòmic pels professionals del sector primari.

Des del sindicat defensen que els dos consistoris haurien d'haver tingut en compte l'oposició dels Consells de Caça territorials a l'hora de declarar les zones de seguretat. Aquests òrgans són els encarregats d'estudiar i proposar plans d'ordenació i mesures de control cinegètic. A més, demanen que no s'ignori els propietaris del vedat de caça inclòs en la zona de seguretat de Vilabertran.

Per últim, la JARC ha recordat que els ajuntaments són els responsables d'aquestes zones i per això reclamen que els consistoris presentin un pla de gestió de la fauna salvatge i també un pla d'indemnitzacions als usuaris que es puguin veure afectats.