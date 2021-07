Des de finals del segle XVIII, una bona part de les famílies benestants de Figueres tenien per costum enviar els seus fills a estudiar a escoles de l’altra costat de la frontera, especialment a Perpinyà, per rebre una bona formació i aprendre francès. Una tradició que, amb el suport de les autoritats locals que veien l’educació francesa com a potencialment perillosa «por no apropiada a nuestras leyes, costumbres, intereses y literatura...», va afavorir la iniciativa de Julián González de Soto d’obrir l’octubre del 1839 el Col·legi d’Humanitats de Figueres. Una institució educativa pionera en una ciutat, que llavors tenia menys de 10.000 habitants i que ni tenia ha tingut mai els avantatges de ser capital de província, que és l’embrió de la llarga història d’un institut Ramon Muntaner que, com a centre de secundària, el més antic dels que actualment existeixen a Catalunya, celebrant al llarg d’aquest any 2021 el seu 182è aniversari.

Prop de dos segles d’estudis secundaris a Figueres que ara, després d’una llarga recerca començada el 2013 amb la concessió de la Beca de Recerca Ciutat de Figueres, s’expliquen «amb una visió completa i renovada» en el llibre L’Institut Ramon Muntaner de Figueres. Pedagogia, cultura, identitat que es presentarà avui, a dos quarts de vuit del vespre, al claustre de l’institut amb la presència del pedagog Salomó Marquès i Alfons Martínez Puig, regidor de Cultura i Turisme de Figueres. El volum, publicat dins la Col·lecció Juncària, és una obra col·lectiva de 10 capítols, coordinat per Josep Colls (professor d’història i exdirector del Ramon Muntaner), amb textos del mateix Colls, Francesc Canet, Jaume Guillamet, David Guixeras, Manuel Moreno, Jordi Roig, Joan Manel Soldevilla, Anna Teixidor i Albert Testart.

Els vuits anys transcorreguts entre la concessió de la beca i la publicació del llibre s’expliquen per una recerca en profunditat, «tant en els arxius i hemeroteques locals com en d’altres de forans com són l’Arxiu General de l’Administració d’Alcalá de Henares o bé l’Arxiu Històric de la Universitat de Barcelona» amb la voluntat, segons detallen els autors en les pàgines de presentació del volum, de «fer una història que, més enllà dels tòpics i llocs comuns, indagués en la veritable trajectòria i rellevància del centre en les seves diverses etapes».

L’Institut Ramon Muntaner de Figueres. Pedagogia, cultura, identitat comença indagant en la creació del Col·legi d’Humanitats. Els dubtes sobre si va ser Julian González de Soto el que va anar a presentar el seu projecte a l’Ajuntament de Figueres o va ser el consistori, coneixedor de les qualitats del paül demostrades en centrades educatius francesos, qui el va anar a buscar per proposar-li la direcció del projecte, són complicats de solucionar. Segons s’explica en el primer capítol de l’obra, redactat per Josep Colls, la documentació localitzada es contradiu perquè, primer, l’abril de 1838 l’alcalde Ildefons Palau explicava que, desitjós de millorar la instrucció pública que es donava a la vila, havia «accedido a la proposición que le ha hecho D. Julián González de Soto (...) de establecer el Colegio» per, sis anys després, el 1845, el mateix Ajuntament de Figueres s’atribuïa per escrit la iniciativa de proposar a González de Soto que es fes càrrec de la direcció del nou Col·legi d’Humanitats en veure que «cuarenta y uno eran los jóvenes de este país que en 1839 se hallaban recibiendo la educación francesa».

En qualsevol cas, fos per iniciativa d’un o dels altres, el Col·legi d’Humanitats de Figueres es va fer realitat i, ja en el primer any, la recerca d’alumnes disposats a pagar per formar-s’hi ja es va estendre més enllà de la localitat empordanesa arribant a poblacions com la Bisbal, Girona, Vic, Santa Coloma de Farners... L’Ajuntament va cedir a González de Soto un dels tres convents desamortitzats que hi havia a la població, concretament el de Sant Francesc, i allà va començar aquesta història de 182 anys que es recull a l’institut Ramon Muntaner de Figueres. Pedagogia, cultura, identitat comença. Després del dos primers capítols, redactats per Colls i que abasten el Col·legi d’Humanitats i El pas a l’Institut de Segon Ensenyament, el llibre prossegueix amb els complicats anys per a l’institut que van des del Sexenni fins als inicis de la Restauració (1868-1900), escrit per Manuel Moreno; un quart capítol que el porta cap a la plena consolidació: L’Institut General i Tècnic de Figueres (1900-1930), a càrrec de Jordi Roig i David Guixeras; posteriorment Anna Teixidor analitza els anys de la República i Guerra Civil (1931-1939): Del Liceu González de Soto a l’Institut Ramon Montané; el sisè capítol, a càrrec d’Albert Testart, està dedicat als anys del franquisme i la transició (1939-1979); en el setè, el qui va ser director del centre en dues etapes Francesc Canet escriu sobre els darrers quaranta anys: Un segon canvi de segle; i els tres últims, de perfil temàtic, són Llegat i Patrimoni. Història d’una consciència (Joan Manuel Soldevilla), Periodisme i ciutadania. Les revistes de l’Institut (Jaume Guillamet) i L’Institut, un referent literari particular (David Guixeras).