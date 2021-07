La secció tercera de l’Audiència de Girona ha condemnat a 16 anys de presó a l’assassí de Figueres i ha acordat que se l’expulsi del país un cop compleixi la major part de la pena. El jurat popular ja el va considerar culpable al seu veredicte per matar un home a ple carrer amb un ganivet, tot plegat per venjança amb les institucions. «Volia matar un català perquè a mi m’havien negat un pis i feia dies que vivia al carrer», va declarar durant el judici.

Totes les parts, inclosa la seva defensa, van considerar que era responsable d’un delicte d’assassinat i van demanar al tribunal que el condemnessin a 16 anys de presó. L’únic assumpte espinós era el compliment de la pena: les acusacions van demanar que se l’expulsés durant 10 anys un cop hagués complet dues terceres parts de la pena, és a dir, 10 anys. La defensa va al·legar que el processat tenia tota la família aquí i que fa 30 anys que viu a Catalunya.

Finalment, la sentència l’ha condemnat a 16 anys de presó i ha acordat que se l’expulsi del país quan hagi complert gran part de la condemna, perquè considera que és un «perill extrem» pels catalans: «per l’acusat, tots els ciutadans catalans som culpables que ell no gaudeixi de les condicions de vida a les quals creu que té dret», sosté el tribunal. I per això, creu que hi ha moltes possibilitats que un cop recuperi la llibertat torni a «recuperar els seus aberrants desitjos de venjança», ja que «difícilment podrà aconseguir el nivell de vida que creu que es mereix». I afegeix: «només cal veure què va passar un cop va recobrar la llibertat un cop va haver complert 14 anys d’internament psiquiàtric».

L’ historial del condemnat són dos assassinats i tres persones més lesionades entre el 2000 i el 2004. El seu primer assassinat el va cometre l’any 2006, quan va matar la seva companya de pis. Durant el judici d’aquell cas, el jurat popular va aplicar-li una eximent completa per alineació mental perquè va considerar que va cometre el crim sense saber el que es feia. De fet, li havien diagnosticat un trastorn mental que en va justificar l’absolució. Amb tot, durant el judici celebrat a principis d’aquest juny per l’últim assassinat comès el 2018, els psiquiatres van admetre que el diagnòstic va ser erroni i que el processat no té cap trastorn, sinó que quan va cometre el primer crim estava intoxicat per culpa de les drogues.

Expulsió «molt justificada»

«Poques vegades hem vist tan justificada una mesura d’expulsió», subratlla la sentència, que insta que se’l faci fora «un cop compleixi la màxima pena possible» abans d’aplicar-li mesures de flexibilització de condemna, com un tercer grau. «Si poguéssim imposar-li una pena més alta, ho faríem sens dubte perquè aquesta és la seva segona víctima mortal», i recorda que «si no hi hagués hagut un error de diagnòstic que va acabar en absolució l’any 2008, l’acusat encara seria a la presó i no hauria pogut matar la víctima». Per això indica que «és aconsellable que se l’allunyi de la nostra societat tant temps com sigui possible, perquè aquí viuen els ciutadans que són objecte de la seva injustificada, absurda però molt real set de venjança».

A més, també recomana que un cop passin els 10 anys de prohibició de retorn, el Ministeri d’Interior li mantingui el veto sine die per tenir intencions «contràries als drets humans».

D’altra banda, el tribunal li retreu que tot i que la defensa al·lega que l’acusat «ho té tot aquí», no «ha sigut capaç d’acreditar cap feina, propietat, ni tan sols cap dels familiars que diu que té».

La sentència, que encara no és ferma, també imposa finances de fins a 78.000 euros a la família de la víctima.