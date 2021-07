La fira vitivinícola Arrels del Vi celebra la seva 13a edició dissabte i diumenge, 10 i 11 de juliol, a Sant Martí d’Empúries, l’Escala, amb la participació de 26 cellers de la DO Empordà. L’equip d’Arrels del Vi ha treballat per mantenir totes les mesures de seguretat i aconseguir, alhora, que l’experiència sigui el més fidel possible a l’esperit de la fira: tast obert en copa Riedel de més de 100 referències de vi de la DO Empordà de gamma alta en un entorn excepcional, conèixer de primera mà als propietaris i enòlegs dels millors cellers empordanesos i comprar a preu de celler els excel·lents vins de qualitat i amb personalitat pròpia de la DO Empordà, amb 5 euros de descompte en la compra de la primera ampolla.

La solució ha estat dividir la fira en dues sessions independents amb aforament limitat, complint la normativa en matèria de seguretat. En definitiva, es proposen dues sessions exclusives, amb tota l’oferta dels 26 cellers participants, més espai a l’aire lliure i una experiència pensada per als veritables amants dels grans vins de la DO Empordà. Aquest és l’horari de les dues sessions: Sessió 1, dissabte, de 2/4 de 12 a 2/4 de 4 i de 2/4 de 6 a 2/4 de 10, i sessió 2, diumenge, de 2/4 de 12 a 2/4 de 4 i de 2/4 de 6 a 2/4 de 10.

A més, a la fira es podran tastar els vins guanyadors dels Premis Arrels del Vi 2021. Com a Millor Vi Blanc 2021, Mas Llunes, Singulars Garnatxa Roja 2019; Millor Vi Rosat 2021, Terra Remota, Caminito 2020; Millor Vi Negre 2021, Vinyes dels Aspres, Soques 2016; i Millor Vi Dolç 2021, Vinyes dels Aspres, Bac de les Ginesteres.

Organitzada per Dominic Abernethy, defensor del vi empordanès, i per Tess Oriol i Carlos Krauel, de TOCK Projects, Arrels del Vi s’ha consolidat com l’única fira professional de vins de la DO Empordà oberta al públic general amb dotze edicions a St. Martí d’Empúries i quatre a Barcelona i serà la primera fira de la DO Empordà que obrirà aquest 2021 en el seu format tradicional.