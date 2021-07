Especialistes del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i del Baix Ter han intervingut en la retirada d’un eixam d’abelles de mel que s’havia allotjat en un lloc d’allò més insòlit, el manillar d’una bicicleta. Els agents de la Policia Local de Castelló d’Empúries van alertar els especialistes que les abelles s’havien concentrat sobre una bici, quan estava estacionada a prop de la basílica de Santa Maria.

Àlex Ollé, responsable del control de plagues del Servei de Control de Mosquits, explica que, en aquesta època de l’any, és molt habitual trobar eixams d’abelles en aquesta zona del centre històric castelloní, on els tècnics han anat ja unes tres vegades en pocs dies alertats per la presència d’aquests insectes. La tècnica apícola que s’aplica consisteix a retirar les abelles del lloc on es troben i traslladar-les a un espai més obert, allunyat de l’entorn urbà habitat.

Les abelles són una espècie protegida. A més d’estar amenaçades per l’arribada de la vespa asiàtica i altres paràsits enemics, s’enfronten a altres perills, com és, per exemple, l’ús de pesticides en els cultius. La seva funció pol·linitzadora fa que aquest insecte sigui, segons els experts, molt important per a la biodiversitat i la nutrició humana. Les abelles pol·linitzen nombroses espècies vegetals, incloent-hi les utilitzades en l’agricultura.