L’Ajuntament de Figueres vol crear una escola municipal d’arts escèniques. Així ho va anunciar l’alcaldessa de la ciutat, Agnès Lladó, al ple d’aquest dilluns després d’aprovar l’anul·lació del conveni del 2015 amb el Departament d’Ensenyament per a la posada en marxa d’un conservatori de música que mai s’ha tirat endavant.

Lladó va dir que el projecte no havia pogut acreditar la seva viabilitat i que tampoc es va fer cap tràmit per fer-lo realitat. Per contra, l’equip de govern assegura que fa mesos que treballa en un projecte més transversal i que estan estudiant la fórmula jurídica per permetre que la nova escola «arribi a tots els infants de la ciutat». A més, va dir que estan treballant amb l’institut Deulofeu per oferir un grau superior també vinculat a les arts escèniques.

«Avui no tanquem la porta a res sinó que obrim una altra porta que ens ha de permetre tenir estudis musicals, més enllà de la privada», va dir Lladó. L’alcaldessa va respondre així a les crítiques del grup municipal de Junts per Figueres, que va impulsar el conveni i que va criticar que el govern municipal el deixi sense efecte. Durant la seva intervenció, la regidora Núria Galimany va lamentar que en lloc de modificar el conveni s’hagi optat per suprimir-lo. «Ara més que mai s’han d’oferir sortides als joves», va dir. Des de Ciutadans també van criticar la decisió i els van emplaçar a treballar en un nou acord en aquest sentit.

Lladó, però, ja ha avançat que el projecte de l’equip de govern va més enllà i que aposten per una escola d’arts escèniques a l’abast de tothom. En aquest sentit, va dir que el projecte de conservatori que s’havia plantejat -i que mai es va executar- no era compartit per tots els grups municipals. «Estem determinats a oferir formació musical», va insistir. De moment, no ha transcendit on s’ubicaria aquest centre.

D’altra banda, el ple ha aprovat diverses modificacions puntuals del planejament abans no es faci l’aprovació inicial del nou POUM. Entre elles la del Pla Parcial del sector residencial Avinguda Costa Brava o de la Casa Nouvilas. L’objectiu del govern municipal és poder vendre la finca, que van comprar conjuntament amb el Consell Comarcal. «Va ser un mal negoci», va dir l’alcaldessa, que va admetre que s’hi perdran diners però que cal recuperar «un mínim de rendibilitat».