L’Ajuntament de Roses va anunciar ahir la suspensió durant un període de sis mesos del cobrament de la taxa per ocupació de la via pública dels establiments comercials i hostalers de la població. Aquesta suspensió temporal que s’aplicarà de manera automàtica, sense que els interessats hagin de realitzar cap tràmit addicional, representarà que l’Ajuntament deixi d’ingressat a final d’any un total de 230.000 euros.

Amb aquesta mesura, el consistori pretén «ajudar l’empresariat i professionals d’aquests sectors afectats per les mesures de contenció i de tancament d’activitats provocades per la pandèmia» i, tal com indica el regidor d’Economia i Hisenda, Marc Danés, «compensar comerços i restauració per la caiguda d’ingressos». «Esperem que aquesta iniciativa, juntament amb l’arribada de turisme prevista aquest estiu, contribueixin a fer reflotar els negocis», afegeix Danés.