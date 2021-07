L’Ajuntament de Roses ha posat les primeres sancions a usuaris de patinets elèctrics, sis mesos després d’entrar en vigor l’ordenança de circulació. També s’han retirat diversos patinets a empreses de lloguer que no complien amb l’homologació fixada.

L’alcalde de Roses, Joan Plana, ha assenyalat que van ser dels primers a tenir una regulació pròpia i que «la normativa aprovada per la DGTposteriorment ens demostra l’encert de la nostra ordenança». Ara, diu Plana, «cal completar el procés vetllant també pel correcte compliment d’aquestes normes».

Les sancions oscil·len entre els 50 i els 200 euros en funció de la infracció, de 700 euros per a empreses de lloguer que no disposin de l’assegurança preceptiva, i poden comportar l’enretirada dels vehicles en cas que aquests no compleixin amb l’homologació fixada.