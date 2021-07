L'equip de govern de l'Escala ha presentat aquest dimecres el pla de govern per als propers dos anys, que preveu una inversió de prop de 20 milions d'euros (MEUR) en una trentena de projectes. El ple de dilluns està previst aprovar una modificació de crèdit per fer front a la primera fase, valorada en uns 3 MEUR, que inclou una millora del front marítim d'Empúries. En concret, es destinaran 1,2 MEUR a l'adequació com a zona de passeig el vial que comunica amb Sant Martí d'Empúries amb la desembocadura del Riuet; la millora del tram de passeig d'Empúries entre el Rec del Molí i Sant Martí i la construcció d’un nou espai de parc-mirador a la zona de l’antic aparcament del MAC-Empúries.

També es destinaran 800.000 euros en millores d'asfaltatge de carrers i 400.000 més en eficiència energètica.

Entre les inversions previstes per als propers dos anys, hi ha la construcció de l'Estació de Tractament d’Aigua Potable, la primera fase d'adequació de la zona de l’Estany de Poma, la millora del passeig Lluís Albert, la urbanització del sector dels Emperadors, la millora de l’espai públic a l'accés sud de l’Escala, l'ampliació de l’aparcament de plaça Catalunya i la millora de la plaça Nova i de l’entorn de l'església, la millora de l’accés entre el MAC-Empúries i la platja del Portitxol, o la redacció de projectes per la urbanització del sector del Riuet i la millora dels carrers de Gràcia, Germans Masferrer, Camp Rabassa i avinguda Ave Maria.

El pla que l'equip de govern ha presentat aquest dimecres, però també planteja inversions amb l'horitzó posat al 2027. En aquest sentit, s'està treballant en el projecte definitiu per convertir la zona de l’Estany de Poma en un gran parc urbà obert; en la compra de l’edifici històric de Can Maranges per convertir-ho en un espai dedicat a l’art contemporani; en la nova biblioteca i auditori a l’edifici de Can Masset; en l’adquisició del mas de Vilanera per fer-hi un espai d’interpretació del medi natural i socioeconòmic -en col·laboració amb la Generalitat-, en la redefinició de la zona d’aparcament d’Empúries i en la millora de l’accés al parc de les Planasses.

Més enllà de les inversions, el pla també contempla diverses actuacions de creació i millora d'equipaments i serveis. En aquest sentit, preveu crear l'Oficina de Comerç, l'Oficina d'Atenció a la Gent Gran o la rehabilitació de l'edifici de la Casa del Mar per ubicar-hi l'àrea d'atenció a les persones i un hotel d'entitats.

A més, s'adequarà el castell carolingi (amb un audiovisual explicatiu de Sant Martí d’Empúries i espai d’informació) i l’edifici del Gavià, per a un projecte interactiu i d'immersió digital d’Espai de la Mediterrània. També es preveuen millores en centres educatius i espais de jocs.

“La pandèmia ha precipitat canvis que ja s’albiraven com a necessaris i ineludibles i la conjuntura ens obliga a establir noves prioritats i a treballar per a un nou projecte de ciutat", assegura l'alcalde, Victor Puga.