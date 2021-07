Mobile Week apropa la tecnologia a la societat i genera un espai de reflexió sobre l’impacte de la tecnologia en la vida quotidiana. Ho fa amb un programa de conferències i tallers gratuïts, que plantegen espais de reflexió, debats integradors i activitats participatives que connecten les eines que ofereix la tecnologia digital amb les inquietuds i necessitats socials, culturals, ètiques i humanes, situant les persones al centre de la revolució digital.

Figueres és una de les divuit ciutats catalanes que, principalment els dies 9 i 10 de juliol, han preparat la seva pròpia programació Mobile Week, a l’Auditori dels Caputxins. El calendari de propostes és ampli. Inclou, fins i tot, una projecció audiovisual innovadora. Entre els actes destacats, el professor de Tecnologia Fede Luque fa dues conferències el dia 9, una a les 10 i l’altra a les 12, enfocades a la tecnologia i la gent gran. Per altra banda, representants de l’Associació Empord@Tics fan una xerrada, el dia 9, a les 4, sobre Bitcoin, Blockchain i monedes digitals. Una hora més tard, a les 5, Eric Rodríguez, creador de continguts en diverses plataformes digitals, presenta la conferència Les veritats i els mites de treballar com a Youtuber.

El mateix dia 9, a les 7, s’ha organitzat una taula rodona a l’entorn de les empreses emprenedores en el sector tecnològic liderades per dones com a nous models de negocis. L’exemple el donen Aïda Bravo i empreses tecnològiques encapçalades per dones, Lola Digital, Bleta i Goodgut. També hi participen l’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, i la periodista Laura Brugués.

El responsable de l’Àrea de Noves Tecnologies i Ordenació del Territori a la Cambra de Comerç de Girona, Josep Lara, intervé el 10 de juliol, a les 10 del matí, fent una introducció a la tecnologia 5G. Aquesta xerrada pretén mostrar com en un àrea 5G es poden desenvolupar projectes orientats a satisfer necessitats de diferents verticals de negoci, workshops amb els actors vinculats a l’àrea, accions formatives facilitant el desenvolupament d’infraestructura 5 G. «No es tracta d’un projecte, amb un inici i un final definit, sinó d’una estratègia per crear infraestructura i ecosistema que romanguin al territori», diu Josep Lara.

El mateix dia 10, a les 11, el director de l’Oficina de Recerca i Transferència de Tecnologia de la Universitat de Girona, Pere Condom, modera la taula rodona indústria 4.0. La Innovació vista des de diferents perspectives. En aquest cas, aquesta taula vol posa de manifest com veu i practica la innovació una empresa industrial ben consolidada, com la tracta una start-up que està en els seus primers passos i com es veu des d’una xarxa inversors que volen apostar per aquest tipus d’empreses innovadores.

El perit judicial informàtic forense Bruno Pérez presenta la ponència Pimes en risc. Un ciberatac no te’l pots permetre, el dia 10, a 2/4 d’1 del migdia, i aquest és el seu plantejament: «Una visió crua i real de la situació actual que està vivint el teixit empresarial. Com ens ataquen? Perquè jo? Com em puc protegir? Una distesa conferència que pretén transformar els punt més feble de la ciberseguretat d’una empresa, els usuaris, en actius valuosíssims del sistema de ciberseguretat».