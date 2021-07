L’Ajuntament de l’Escala espera invertir en els propers dos anys uns vint milions d’euros en una trentena de projectes. La major inversió se l’endurien tres arranjaments a Empúries, amb 1,2 milions. S’espera acondicionar com a zona de passeig el vial que comunica Sant Martí d’Empúries amb el Riuet; la millora del tram de passeig entre el Rec del Molí i Sant Martí; i crear un parc mirador a l’antic aparcament del MAC-Empúries. Més a llarg termini un dels projectes més importants és un gran parc urbà a l’antic estany de la Poma.

L’Ajuntament té previst aprovar al ple d’aquest mes una modificació de crèdit per fer front a diverses actuacions de fins a uns tres milions d’euros que s’invertirien aqueta tardor-hivern.

S’allargarà el passeig fins al Riuet; i es renovarà un primer tram del paviment, millorar l’enllumenat i la instal·lació de lavabos públics al tram entre el Rec del Molí i Sant Martí d’Empúries, un espai molt concorregut. Als dos projectes s’hi sumaria el del parc mirador. També es preveuen uns 800.000 euros en millores d’asfalts a carrers, i uns 400.000 en millores de l’eficiència energètica. En els propers dos anys s’inclou la construcció de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable, la primera fase d’adequació de la zona de l’Estany de Poma, la millora del passeig Lluís Albert, la urbanització del sector dels Emperadors, la millora de l’espai públic a l’accés sud de l’Escala, l’ampliació de l’aparcament de plaça Catalunya i la millora de la plaça Nova i de l’entorn de l’església, la millora de l’accés entre el MAC-Empúries i la platja del Portitxol, o la redacció de projectes per la urbanització del sector del Riuet i la millora dels carrers de Gràcia, Germans Masferrer, Camp Rabassa i avinguda Ave Maria, entre altres actuacions.

Amb l’horitzó al 2027 hi ha l’estany de la Poma, la compra de l’edifici històric de Can Maranges; la nova biblioteca i auditori a l’edifici de Can Masset; en l’adquisició del mas de Vilanera (en col·laboració amb la Generalitat), en la redefinició de la zona d’aparcament d’Empúries i millora de l’accés al parc de les Planasses.

L’alcalde, Víctor Puga, ha manifestat que «la pandèmia ha precipitat canvis» i «la conjuntura ens obliga a establir noves prioritats i a treballar per a un nou projecte de ciutat que ha de tenir en la cultura, en el turisme sostenible, en l’urbanisme reformador i en les polítiques per assegurar el benestar dels col·lectius de persones més desfavorides, els pilars del nou paradigma».