El jutge ha enviat a presó un home de 25 anys a qui els Mossos d’Esquadra van detenir dilluns a Rabós en una plantació amb 852 plantes de marihuana. La descoberta la van fer uns agents de seguretat ciutadana que patrullaven en un servei de paisà per una zona boscosa del municipi, a la llera de la riera Orlina. Entre les plantes, van veure un home que feia tasques de manteniment i cultiu. Quan els va veure, va intentar fugir però el van enxampar i detenir. En l’escorcoll, li van trobar dos telèfons mòbils i al lloc hi van localitzar una manta, roba, begudes i queviures, així com una escopeta amb quatre cartutxos. Les plantes estaven en avançat estat de floració i estarien valorades en 187.500 euros.

El detingut, que no tenia antecedents, va passar a disposició judicial el 7 de juliol i el jutge en va decretar l’ingrés a presó.

En una altra actuació policial, el 19 de maig, els mossos van saber de l’existència d’una plantació de marihuana dins d’un pis just a sobre d’un bar del carrer Mestral de Vilamalla

Després de la investigació i l’entrada i registre de l’habitatge, van localitzar 946 plantes de marihuana i més de 100 peces de material i estris per la seva proliferació i creixement, com focus, transformadors, filtres, connexions, bombes d’aigua i aires condicionats.

A més, el pis tenia una regata d’obra de la qual sortia una escomesa de llum de connexió fraudulenta. Per aquests fets, diumenge van detenir un home de 29 anys com a responsable de la plantació. L’arrestat, amb antecedents, va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.

També ahir, agents de la Guàrdia Civil van desmantellar una plantació interior de marihuana amb 403 plantes a Riudoms. Investiguen dues persones, residents habituals en el domicili on s’ha trobat la plantació i que eren les encarregades de cuidar i mantenir les plantes.