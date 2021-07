Roses limitarà l’accés al Parc Natural del Cap de Creus a partir del 15 de juliol i fins al 31 d’agost com havia anunciat. La mesura afectarà els vehicles de quatre rodes i superiors. Hi haurà excepcions per a residents, treballadors o necessitats de serveis. També es restringirà l’estacionament en molts punts del parc. Un equip farà seguiment de les mesures que a llarg termini preveuen un control intel·ligent d’accés al parc. Una empresa de seguretat s’instal·larà al punt de control a l’altura del mirador de Punta Falconera.

L’Ajuntament està ultimant alguns canvis de circulació i la senyalització. Entre Punta Falconera i la carretera de Montjoi en direcció ascendent, estarà tallada de dos quarts de deu del matí a dos quarts de cinc de la tarda, cada dia de la setmana. La restricció afecta els vehicles de quatre rodes o superiors. Es permet a motocicletes, ciclomotors, bicicletes i vianants. La restricció permetrà que els vehicles que hagin de ser desviats per retornar cap a Roses des del punt de control d’accés al Parc, a la carretera de Montjoi, podran circular de manera fluida en sentit descendent cap a l’Almadrava.

Tampoc es podrà estacionar al llarg del tram de pista. Un altre canvi afectarà el sentit de la circulació des de la pista de Falconera al carrer Paul Gauguin, on els vehicles hauran de girar obligatòriament a la dreta. La darrera mesura afecta l’estacionament a Falconera, Jòncols, Pelosa i Montjoi que estarà restringit entre les dotze de la nit i les sis del matí.